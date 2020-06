Maldini: «Siamo qui per giocarci la Finale. Il futuro? Non si decide stasera»

Paolo Maldini ai microfoni di Rai Sport a pochi minuti dall’inizio della gara di questa sera tra Juventus e Milan in Coppa Italia

Paolo Maldini ha parlato ai microfoni di Rai Sport a pochi minuti dall’inizio di Juventus-Milan di questa sera: «La partita di questa sera non è solo un inizio, ma principio di normalità per un Paese che ha sofferto tanto. La mia esperienza con il Coronavirus? Non ho avuto sintomi gravi, ma è stata una preoccupazione per me e mio figlio».

SUL MATCH – «Abbiamo fatto una grande partita, ormai mesi fa in casa contro la Juventus e abbiamo voglia di guadagnarci la finale. Futuro di Pioli? Non sarà questa partita a decidere, stasera si saprà solo che giocherà la finale».