Maldini riprova il colpo con il Real: trattativa in corso per Oscar Rodriguez

Oscar Rodriguez, Maldini sta trattando con il Real Madrid. Potrebbe ripetersi un’altra operazione alla Theo Hernandez

Ad un anno di distanza Paolo Maldini riprova un colpaccio in casa del Real Madrid. La scorsa estate con un blitz ad Ibiza il dirigente rossonera aveva strappato Theo Hernandez ai blancos. Ora sta chiudendo un altro affare per portare a Milanello Oscar Rodriguez. Sul piatto sono stati messi 20 milioni di euro, all’incirca la stessa cifra sborsata dal Milan per Theo Hernandez. Oscar, classe ’98, si è messo in mostra nelle fila del Leganes in prestito dal Real, collezionando 30 presenza in stagione e 9 reti. Con Stefano Pioli potrebbe andare a ricoprire uno dei ruoli dietro la punta.