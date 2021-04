Maldini: «Rinnovi? Vi posso dire solo che Ibrahimovic resta»

Paolo Maldini ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal match in programma questo pomeriggio contro il Parma

«Mandzukic dispiace perché forse pensava di avere un’altra condizione, non giocava da tanto tempo e gli infortuni sono stati fisiologici. Rinnovi brevi? Quella è una scelta che uno fa e che poi porta nel tempo. Sono scelte che possono dare soddisfazione come è avvenuto con me e in altri casi no, io so che margine ho con il Milan ma i matrimoni si fanno in due. Per il rinnovo di Ibrahimovic mancano solamente alcuni dettagli, siamo vicinissimi al rinnovo».