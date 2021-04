Maldini non molla la pista Arkadiusz Milik: la situazione

Maldini è alla ricerca di un attaccante da affiancare a Ibrahimovic nella prossima stagione: salgono le quotazioni di Milik

Maldini e il Milan hanno ben chiare le priorità sul mercato in vista della prossima stagione: detto che la qualificazione in Champions influenzerà molto il budget a disposizione per la campagna acquisti, la ricerca di un attaccante è ritenuta fondamentale dalla società di via Aldo Rossi.

IDEA MILIK – Il centravanti del Marsiglia è tornato prepotentemente in lizza: la clausola da 12 milioni di euro presente nel suo contratto ingolosisce molto il Diavolo che apprezza da sempre le caratteristiche tecniche e fisiche del polacco. I prossimi mesi ci diranno di più sulla voglia del Milan di affondare il colpo.