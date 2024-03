Maldini Monza, il rossonero continua a impressionare: e Galliani lo vuole a titolo definitivo! La risposta del Milan sul futuro dell’attaccante

Tre gol in tre partite che hanno rilanciato il Monza in zona Europa. Costanza trovata per il rossonero in prestito Daniel Maldini che sta impressionando i brianzoli e non solo.

Infatti, Adriano Galliani vorrebbe strapparlo definitivamente al Milan. Come riportato da calciomercato.com, a gennaio c’era stata una promessa tra i due club: un prestito secco ma con la possibilità nella sessione estiva di parlare nuovamente del futuro del calciatore. Il calciomercato Milan potrebbe accettare una cifra intorno ai 4/5 milioni di euro: il suo contratto con i rossoneri scade nel 2025.