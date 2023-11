Maldini spiega: «Io amato da tutti? È dovuto anche da questa cosa»

Maldini spiega: «Io amato da tutti? È dovuto anche da questo». Le parole dell’ex capitano rossonero

L’ex capitano del Milan Paolo Maldini è stato ospite del PoretCast. Queste le sue parole sulla sua carriera.

BANDIERA – «Per un giocatore è sempre più difficile restare tutta la carriera in una squadra. Ho iniziato nell’84/85 in Serie A, allora non era così comune andare all’estero o cambiare squadra, c’erano meccanismi diversi. Io ho avuto la fortuna di trovare un presidente e una squadra che mi hanno permesso di restare nella stessa squadra. L’essere amato da tutti deriva anche dal fatto che ho fatto 4 Mondiali e ho rappresentato l’Italia».

LEGGI QUI TUTTE LE PAROLE DI MALDINI