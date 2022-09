Maldini: «Figli calciatori? Quando è nato il primo..»

Paolo Maldini parla così della vita di un calciatori fuori dal campo. Le parole del direttore tecnico del Milan in un podcast di m2o, riportate da TMW.

I tuoi figli fanno i calciatori.

«Quando è nato il mio primo figlio, non ti nego che fossi molto contento. Ho visto mio cognato, con mia sorella, ha avuto due femmine… Solo danza, danza, danza. Essendo nato in questo ambiente ero contento di avere un maschio, poi anche il secondo e mia moglie era contenta. Mi ha fatto piacere, ma poi molto fastidio: la pressione del papà calciatore, gli occhi puntati tra i 10 e i 12 anni quando sei ancora un bambino. Tutta questa attenzione ha dato fastidio a me, ma soprattutto a loro. La strada è stata difficile per farsi valere»