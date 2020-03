Malagò: «Calendario dipenderà dal 3 Aprile, da luce in fondo al tunnel»

Malagò ha parlato della situazione attuale, spiegando i motivi dello stop generale allo sport mondiale. Tutto dipenderà dal 3 Aprile

Malagò ha parlato ad uno mattina sulla Rai della situazione attuale, secondo Tmw.com, spiegando i motivi dello stop generale allo sport mondiale. Tutto dipenderà dal 3 Aprile, da quella data si capirà e si comprenderà lo stato della situazione generale.

ACCADE DI TUTTO- “In Europa sta accadendo di tutto, squadre italiane che non sono potute partite, squadre straniere che non sono venute in Italia, partite a porte chiuse o stadi stracolmi, un brutto spettacolo. Prima o poi la stessa decisione che ha preso l’Italia la dovrà prendere l’Europa“.

LUCE IN FONDO AL TUNNEL- “Come andrà a finire? Se il 3 aprile si vedrà la luce in fondo al tunnel allora si può programmare un nuovo calendario altrimenti allo stato dell’arte non sarà più possibile”.