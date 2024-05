Maignan out per infortunio, in Milan Salernitana tocca a Mirante! Sarà la sua terza presenza stagionale: i precedenti del portiere

Nelle scorse ore aveva fatto un po’ preoccupare Mike Maignan per il suo infortunio rimediato al penultimo allenamento stagione, a meno due da Milan Salernitana di oggi. Sospiro di sollievo per le condizioni del portiere, che in ogni caso salterà la sfida di stasera.

Stefano Pioli dunque si affiderà ad Antonio Mirante per difendere i pali. Per il portiere rossonero sarà la sua terza presenza stagionale, dopo le gare disputate in Coppa Italia contro il Cagliari e in Serie A contro la Juve.