Maignan bloccato dal Milan è un segnale per Raiola (e Donnarumma)

Maignan al Milan è un segnale che la società rossonera ha voluto lanciare a Donnarumma e Raiola

L’operazione Maignan al Milan, qui le cifre dell’operazione, rappresentano un segnale che Maldini e Massara hanno voluto lanciare a Raiola e Donnarumma: «Non restiamo con le mani in mano».

L’ultima offerta da 8 milioni netti a stagione avanzata dai rossoneri per prolungare il contratto dell’estremo difensore non ha fatto breccia e proprio per questo motivo il Milan ha deciso di tutelarsi bloccando l’estremo difensore del Lille per la prossima stagione. Le prossime settimane saranno decisive per capire le reali intenzioni di Donnarumma e il suo procuratore che, a questo punto, non potrà prendere ulteriore tempo.