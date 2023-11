Maignan scherza: « Giroud portiere? Il mio voto è 10». Le parole dell’estremo difensore del Milan prima del PSG

Il portiere del Milan Maignan ha scherzato sul ruolo insolito di Giroud negli ultimi minuti contro il Genoa, durante l’intervista a Mediaset pre-PSG.

GIROUD PORTIERE – «Voto? 10 su 10. Deve lavorare ancora ma in emergenza è da 10. Gol come Provedel? Sono sempre pronto a fare tutto quello che devo fare sul campo. Non tiro punizioni e rigori: non è il mio lavoro».