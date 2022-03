Maignan strega Galli: «Certe parate che fa non sono umane». Così l’ex estremo difensore sul portiere francese

Giovanni Galli elogia Mike Maignan sul Corriere dello Sport.

MAIGNAN – «Per me Maignan non è mai stata una sorpresa. Le sue parate sono d’istinto e sono dettate da un’elasticità e una potenza che gli permettono di fare interventi che non sembrano neppure umani. Stilisticamente deve ancora migliorare, ma la scola italiana gli permetterà di crescere in questo aspetto e di ottimizzare il suo motore. Restituiremo alla Francia il portiere della Nazionale per i prossimi 10 anni».