Maglia Milan 2021/22: le prime indiscrezioni non piacciono ai tifosi – FOTO

Ofoball ha fatto trapelare alcune clamorose indiscrezioni riguardo la maglia casalinga del Milan per la stagione 2021/22. La nuova divisa sarà prodotta da Puma.

La maglia home del Milan 2021-2022 potrebbe introdurre un design diverso e poco tradizionale con le classiche strisce rossonere non di uguali dimensioni ma di diversa lunghezza e dimensioni. Una bozza che ricorda parzialmente la divisa utilizzata dai rossoneri nella stagione 2014-15. Le prime reazioni social arrivano dall’account dei tifosi rossoneri di New York City che hanno così commentato le indiscrezioni sulla nuova maglia Milan 2021/22: “I tifosi del Milan hanno davvero bisogno di unirsi su questo punto. La prima maglia non è adatta a sperimentazioni. Questo sarebbe inaccettabile. Puma e Milan non fatelo”.

Milan supporters really need to band together on this one. The home shirt is not for experimentation. This would be unacceptable from @pumafootball and @acmilan. Please don’t do this. https://t.co/byZvLBTHto

— AC Milan Club New York City (@ACMilanNYC) October 12, 2020