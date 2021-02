Maggiore: «Al provino del Milan con l’accappatoio dell’Inter»

Maggiore, in rete sabato contro il Milan, ha raccontato il curioso aneddoto legato al provino effettuato coi rossoneri da ragazzo

Intervistato dai microfoni della Gazzetta dello Sport, Maggiore, centrocampista dello Spezia, ha raccontato un episodio legato al suo passato rossonero, quando si presentò al provino con un accappatoio con lo stemma dell’Inter:

«Avevo dieci anni, fu casuale. Era un accappatoio bianco con lo stemma dell’Inter, squadra della quale ero tifoso e per cui adesso simpatizzo. I dirigenti del Milan mi dissero che lo stemma dell’Inter sarebbe stato meglio lasciarlo a casa. In ritiro a Pinzolo con i Giovanissimi mi infortunai agli adduttori. Poi al rientro a Milano sentii la mancanza della mia vita di sempre, delle mie abitudini. Non ero pronto e così non riuscivo a concentrarmi sul calcio come avrei voluto. Avevo la testa altrove ed ebbi il coraggio di dirlo».