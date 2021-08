Maccarone: «Grande colpo del Milan con Olivier Giroud»

Maccarone ha spiegato come in un mercato lento come quello di questa estate, il Milan abbia chiuso un grande colpo con l’arrivo di Giroud

Massimo Maccarone, intervistato da Tuttomercatoweb, ha fatto il punto sul mercato estivo fino a questo momento elogiando il Milan per l’arrivo di Giroud:

«Il mercato è lento, particolare. Il Milan con Giroud ha fatto un grande colpo, la Juve ha un organico importante, l’Inter ha una rosa competitiva in ogni reparto e a parte Hakimi non ha dato via nessuno. Le neopromosse avranno bisogno di fare qualcosa».