Lukaku Roma, inizia la missione dei giallorossi per l’obiettivo del Milan

Comincia ufficialmente la missione della Roma per l’acquisto di Romelu Lukaku. L’attaccante piace anche al Milan

La Roma parte in missione per convincere Romelu Lukaku ed il Chelsea. I giallorossi sono in pole position sull’attaccante ex Inter, che rimane un obiettivo del mercato Milan.

Come riferisce Gianluca Di Marzio su Sky Sport, sia Tiago Pinto che Ryan Friedkin sono in viaggio verso Londra per provare a chiudere l’affare in prestito secco. C’è il coinvolgimento della proprietà dei giallorossi, che avrebbe ottimi rapporti con la proprietà dei Blues: proprio per questo il club inglese avrebbe aperto al prestito.