Lukaku Milan avanti tutta! Due ostacoli da superare, ma il Diavolo ci proverà così: le ULTIMISSIME

Lukaku Milan avanti tutta! Due ostacoli da superare, ma il Diavolo ci proverà fino alla fine: le ULTIMISSIME novità

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport non sembra avere particolari dubbi: con Zirkzee ormai sempre più relegato a una posizione secondaria, il calciomercato Milan sta concentrando i propri sforzi su Lukaku.

L’idea è di strappare il belga al Chelsea in prestito, una formula che non piace ad oggi ai Blues ma che potrebbe prendere piede verso la fine del mercato. Da considerare poi il forte pressing del Napoli di Conte, bloccato però in questo momento dalla mancata cessione di Osimhen.