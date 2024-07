Lukaku Milan: Napoli in vantaggio grazie a Conte, i rossoneri però sono pronti a fare un’ECCEZIONE

Tra gli attaccanti accostati al Milan c’è Lukaku. Il Napoli è in vantaggio grazie a Conte, rossoneri pronti all’eccezione

Continua l’interesse del Milan per Lukaku. I rossoneri però devono fare i conti con la concorrenza del Napoli con Conte che spinge per averlo al centro del suo attacco. Sky Sport ha svelato i dettagli della trattativa:

LUKAKU AL MILAN – «Visto il legame tra Lukaku e Conte il Napoli è in vantaggio, ma il rossoneri sanno che Lukaku è un problema per il Chelsea che ha moltissimi giocatori e non è mai riuscito ad inserirlo nel suo progetto tecnico. Il Milan sta provando a spingere per prenderlo a condizioni più favorevoli rispetto alle rischieste. E’ un giocatore di 31 anni, va un po’controcorrente rispetto alla filosofia del Milan, ma il club è disposto a fare un’eccezione»