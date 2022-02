De Canio: «Vi spiego in cosa è migliorato Tonali rispetto allo scorso anno»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Luigi De Canio, famoso allenatore, ha elogiato l’incredibile cambio di passo di Tonali rispetto alla scorsa annata: le sue parole

Intervenuto a Stadio Aperto su TMW Radio, Luigi De Canio ha parlato di Tonali:

«Questo ragazzo è cresciuto in maniera esponenziale, ha fatto un bel percorso, la sua storia mi piace. Ha saputo riproporsi con voglia e determinazione, accettando un ridimensionamento. Ora raccoglie i frutti, anche in prospettiva Nazionale sta crescendo in maniera importante».