Spalletti a DAZN: «Siamo andati oltre le assenze, vittoria pesantissima»

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato a DAZN dopo la vittoria contro il Milan. Le sue parole:

SULLA PARTITA: «Ho fatto i complimenti ai miei ragazzi, glieli farò anche domani. Siamo andati oltre le difficoltà e portiamo a casa una vittoria pesantissima».

SU PETAGNA E LA GESTIONE DELLA GARA: «Petagna potevo lasciarlo in campo anche se gli erano presi i crampi. Se non riesci a ripartire dal basso quando recuperi palla PetaGna diventa fondamentale, coi tre piccoletti potevamo chiudere la partita ma non ci siamo riusciti. Con Ounas volevamo tenere palla e ripartire perchè loro avevano perso di equilibrio aprendosi un pò e gli mancava il corpo centrale. Una volta che non riesci a farlo è logico che Petagna poteva rimanere dentro fino alla fine. I due centrali questa sera due colossi».

SULL’ANDAMENTO DELLA GARA: «Volevamo portare pressione sulla loro costruzione perchè se ti abbassi troppo con Ibra rischi. Se gliela fai arrivare col lancio lungo è più facile da marcare. In qualche momento non siamo stati bravi a causa dell’aggressività del Milan ma l’abbiamo gestita bene anche grazie a Lobotka».

SULL’ATTEGGIAMENTO DEL NAPOLI: «Abbiamo lottato come squadra, hanno messo al centro il Napoli e si sono messi tutti a disposizione per portare a casa un risultato fondamentale dopo due sconfitte immeritate. Quando hai una maglia di questo livello addosso ci vuole più forza per invertire le situazioni negative».

SUI SUOI SCARPINI: «Le scarpe che portavo sono famosissime, le utilizzavo quando ero calciatore. La volevo giocare anche io questa partita. Questa volta il Vesuvio non è stata solo una cartolina di Napoli ma il nostro atteggiamento in campo».