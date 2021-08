Luca Calamai si aspetta un campionato incerto. Secondo il giornalista toscano non c’è una squadra migliore in assoluto

Il giornalista Luca Calamai ha spiegato a TuttoMercatoWeb come secondo lui non ci sarebbe una favorita assoluta. Milan, Inter, Napoli, Roma, Atalanta potrebbero dunque tutte lottare per lo scudetto, essendo la Juventus calata rispetto a qualche anno fa.

«Non c’è una squadra completa o una che inizia il campionato con la spavalderia di essere la migliore, come poteva essere la Juve qualche anno fa».