Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha commentato in maniera polemica la questione della scelta del nuovo presidente di Lega



Claudio Lotito è arrivato a Milano per partecipare all’assemblea di Lega per eleggere il nuovo presidente. Le parole del patron biancoceleste all’entrata dell’Hotel.

COMMENTO – «Nuovo presidente? Non lo so, chiedete a chi comanda. Io non decido niente».