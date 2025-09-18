Lotito, attacco clamoroso contro il Milan: «Navigano in mezzo alla m..da come Inter e Roma! Ringraziamo di non essere nella loro situazione». Le parole

Un nuovo audio shock ha scosso l’ambiente calcistico, portando alla luce l’ennesimo scontro verbale tra il presidente della Lazio Claudio Lotito e un tifoso. La conversazione, riportata dai media, rivela un Lotito furioso e senza freni, che risponde alle lamentele con accuse dirette e attacchi personali.

Il tifoso esordisce con un “Siamo esausti di questa situazione”, parole che scatenano l’ira del presidente. Lotito risponde in modo aggressivo, rivendicando la sua posizione: “Se sei un tifoso fai il tifoso. Se non hai i soldi e il presidente sono io segui quello che faccio io, perché fino ad adesso siamo la società più forte dal punto di vista economico che c’è sul mercato”. Il confronto si fa ancora più aspro quando il tifoso chiede se Lotito ami i tifosi. La replica è un attacco frontale, condito da una minaccia di daspo: “Certe volte no perché siete scemi: se foste intelligenti ragionereste col vostro cervello, e invece non lo fate. […] Il tifoso è autorizzato ad andare allo stadio, sempre che io voglia. Ma se mi si fate stalking io poi vi emetto il daspo”.

Lotito difende a spada tratta la sua gestione, respingendo ogni critica sul mercato e accusando altri di aver creato problemi inesistenti. L’apice dello sfogo arriva nel confronto con il passato, quando il presidente tira in ballo la gestione Cragnotti per sottolineare la sua solidità finanziaria e attaccare le rivali storiche.

“Lo sai qual è stato il mio errore? Ho sbagliato perché dovevo fare un aumento di capitale e togliermi di mezzo tutti quanti. Come ha fatto Cragnotti, che poi vi ha portato via 150 milioni, come ha fatto la gestione successiva che ha portato via altri 130 milioni. […] La Roma, il Milan e l’Inter stanno in mezzo alla me..da. La Lazio non ha vinto lo Scudetto, ma ringraziando Dio non sta in mezzo alla me…da”.

Questa frase, in particolare quella riferita al Milan, ha suscitato diverse reazioni. A dispetto delle accuse di Lotito, il Milan di Allegri e del DS Tare non sta affatto “in mezzo alla m.rda”. Al contrario, la società rossonera ha intrapreso un percorso virtuoso, risanando i conti e costruendo una squadra competitiva che punta a rinforzarsi ulteriormente. Il club rossonero, sotto la nuova guida, sta lavorando per costruire un futuro solido e sostenibile.