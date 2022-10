Lookman sullo scudetto: «C’è ancora molta strada da fare, ma vediamo come va con il tempo». Le parole del calciatore dell’Atalanta

Ademola Lookman ha parlato ai microfoni di Sky dopo il successo dell’Atalanta contro il Sassuolo. Ecco le parole del calciatore sullo scudetto:

«C’è ancora molta strada da fare, nell’ultima intervista ho detto che dobbiamo pensare gara per gara, siamo felici di essere al top per ora, ma vediamo come va con il tempo»