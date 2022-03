Longhi: «San Siro? Spero resti in piedi. Non so se Inter e Milan...»

Le parole di Bruno Longhi in merito al tema stadio ai microfoni di Radio Sportiva

Il futuro di San Siro resta uno dei temi caldi degli ultimi anni. Dopo le recenti dichiarazioni del sindaco di Milano Giuseppe Sala, anche il noto giornalista Bruno Longhi ha toccato l’argomento durante Microfono Aperto su Radio Sportiva:

«C’è un mondo dietro, non è una cosa così semplice. La ristrutturazione o l’abbattimento di San Siro sono discorsi molto complicati, che le squadre vadano altrove non la vedo nemmeno percorribile. Hanno intenzione di realizzare quello che hanno in mente per una questione di business, con un terreno pubblico che andrebbe destinato ai privati. Ho delle perplessità che si possa portare avanti questo progetto, perché San Siro nel 2026 ospiterà le Olimpiadi. Non so se Inter e Milan potranno essere nelle condizioni di costruirsi fuori da Milano uno stadio a testa. Il mio è un ragionamento “giurassico”, ma mi auguro che possa restare in piedi. L’hanno fatto al Bernabéu e a Old Trafford: gli stadi monumento delle città devono restare in piedi».