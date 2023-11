Longhi critico sul Milan: «Emersi problemi che sembravano non esserci»

Bruno Longhi, giornalista e noto telecronista, analizza in esclusiva per Juventusnews24 tra le varie anche la stagione del Milan

«Milan e Napoli hanno demeriti perché non hanno rispettato quelle che erano le rispettive tabelle di marcia. Nel Milan sono emersi problemi che si pensava non sarebbero emersi. Nel Napoli il discorso Garcia era un punto di domanda. La Juve, comunque, sta andando forte a livello di risultati a prescindere dalle altre. E’ a 2 punti dall’Inter e hanno fatto la stessa marcia, perdendo col Sassuolo e pareggiando col Bologna. La differenza è nella partita di Bergamo contro l’Atalanta che la Juve ha pareggiato e l’Inter ha vinto. Poi si possono analizzare le prestazioni e come sono venuti i risultati, ma i numeri sono questi».

