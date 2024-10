Loftus-Cheek a Mediaset: «Sono convinto che arriverà la svolta, vi spiego perchè». E indica lui come miglior tecnico della carriera

Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, ha parlato del momento del club rossonero: le sue dichiarazioni a Mediaset

Intervistato da Sport Mediaset, Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, ha dichiarato:

PAROLE – «Tutti vogliono vincere tutte le partite e questo, a volte, non è possibile: allora la cosa più importante è rimanere uniti, allenarsi bene e fare le cose nel modo giusto. Sono convinto che inizieranno ad arrivare risultati migliori perché come lavoriamo in allenamento può solo migliorare quello che mettiamo in campo. Senza dubbio Sarri è stato fondamentale nella mia carriera. È stato al Chelsea quando ero più giovane, mi ha dato l’opportunità di imparare. Sotto la sua guida posso dire di essere migliorato tantissimo come calciatore, è la stagione in cui sono migliorato di più nella mia carriera».