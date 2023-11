Loftus Cheek, il motivo della sua assenza dal 1′ in Lecce Milan: le ultime

Ruben Loftus Cheek è l’escluso a sorpresa tra i titolari di Lecce Milan, al suo posto Pobega: il motivo della scelta di Pioli

Fa notizia l’assenza dal primo minuto di Ruben Loftus Cheek in Lecce-Milan. Il centrocampista inglese si accomoderà comunque in panchina: al suo posto, Stefano Pioli ha schierato da titolare Tommaso Pobega.

A svelare il motivo di tale decisione è il giornalista Antonio Vitiello, che su X scrive: «Loftus Cheek dopo 40 giorni di stop, ha speso tantissimo martedì in Champions League e non ha recuperato per Lecce Milan».