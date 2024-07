Loftus Cheek via dal Milan, NESSUN dubbio sul futuro! L’IDEA del club rossonero è chiara

Il calciomercato Milan comincia a muoversi. Tra i giocatori in uscita non ci sarà Loftus Cheek, l’idea del club è chiara

Loftus Cheek è stato una delle sorprese dello scorso campionato del Milan. Ha un contratto sino al 2027 ed è considerato incedibile dal club rossonero.

Come riportato da Calciomercato.com visti i numeri registrati al suo primo anno in Italia – 10 reti e 2 assist in 40 presenze complessive – è imprescindibile nelle dinamiche del Milan. Cambierà ruolo con Fonseca – da trequartista di fisico, tornerà mezzala – per vedere l’ex Chelsea lontano da Milano servirebbe un’offerta monstre. Resterà a Milano.