Loftus-Cheek Milan, traguardo più vicino: trattativa in corso col Chelsea per raggiungere un accordo totale

Ci sono importanti novità per quanto riguarda il possibile approdo al Milan di Ruben Loftus-Cheek. Come riportato da Fabrizio Romano, i rossoneri sono vicini all’accordo con il calciatore per un contratto a lungo termine.

Sono in corso anche le trattative tra i rossoneri e il Chelsea per provare a raggiungere un accordo completo per il trasferimento. Tutte le parti sono fiduciose e ottimiste.