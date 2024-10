Loftus-Cheek: «Oggi è una bella OPPORTUNITA’ per fare PUNTI. Inter? Il derby ci ha CAMBIATO la stagione. E il mio RUOLO…». Le parole

Loftus-Cheek ha concesso un’intervista a Sky Sport prima dell’inizio di Bayer Leverkusen Milan.

L’IMPORTANZA DELLA PARTITA – «Per la squadra è una partita importantissima, non siamo partiti nel modo migliore in Champions. Oggi è una buona opportunità per fare una bella prestazione e mettere qualche punto in classifica in questo nuovo format. Da parte mia devo fare del mio meglio, non mi sono sentito nel modo migliore a inizio stagione. Ma la stagione è lunga e spero di fare bene stasera»

MILAN NUOVO DOPO IL DERBY – «Abbiamo avuto momenti che possono cambiare la stagione e uno di questi l’abbiamo vissuto con l’Inter. Questo ci ha dato enorme fiducia. Credo sia importante continuare su questo livello di prestazioni cercando di mettere insieme una striscia di vittoria. Oggi abbiamo possibilità di farlo».

IL SUO RUOLO IN CAMPO – «Io ho cambiato posizione un po’ però stasera giocherò a centrocampo non così alto. Cerchero di arrivare in area se possibile».