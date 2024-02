Lista UEFA Milan, Stefano Pioli ha deciso: per le due gare col Rennes verrà inserito Bennacer e i due nuovi acquisti Gabbia e Terracciano

Come riportato da Tuttosport, in casa Milan è tempo di pensare alla compilazione della lista UEFA in vista delle due gare dei sedicesimi di finale contro il Rennes.

Pioli ha deciso per tre cambi: verranno infatti inseriti Bennacer e i due nuovi acquisti, Gabbia e Terracciano.