Lippi: «Investcorp può rilanciare il Milan. Ma che nostalgia di Berlusconi!». Le parole dell’ex tecnico

Marcello Lippi ha parlato anche di Milan a La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni.

SCUDETTO – «Una stagione fantastica per Inter e Milan, lo meriterebbero entrambe. I nerazzurri sembravano la favorita, ma il recupero con il Bologna ha cambiato tutto. Ora il vantaggio è del Milan e punto sui rossoneri per il titolo. Pioli? Bada al sodo e mi piace proprio per questo. Inzaghi? Non sono d’accordo con le critiche. Ha sbagliato una partita».

ANCELOTTI – «Voglio fargli i complimenti, è il più grande».

CESSIONE MILAN – «Mi intriga è la strada giusta per competere con le grandi. Investcorp ha i mezzi per rilanciare il Milan. Però ho tanta nostalgia dei Moratti e Berlusconi. Sono rimasti solo gli Agnelli».

OSCAR – «Tudor per gli allenatori e Tonali tra i giocatori, un mix tra Gattuso e Pirlo ma forse assomiglia di più a De Rossi».