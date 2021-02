Lippi fa arrabbiare Raiola: «Buon giocatore in una grande squadra»

Marcello Lippi dice la sua su un giocatore del Milan giudicato dall’ex Ct azzurro come “Un buon giocatore in un grande club”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Marcello Lippi dice la sua riguardo all’attuale status di Alessio Romagnoli capitano del Milan:

«Buon giocatore in una grande squadra come il Milan. Ora deve fare l’ultimo salto di qualità per raggiungere quei grandi. Tonali si diceva fosse il nuovo Pirlo? Secondo me no. È un’ottima mezzala di contenimento e ripartenza, bel tiro, sta soffrendo un po’ ma ha una concorrenza forte che lo farà crescere».