Lichtsteiner: «La Juventus può vincere lo scudetto. Il Milan...».

Stephan Lichtsteiner ha parlato a La Gazzetta dello Sport nelle vesti di doppio ex verso Lazio-Juventus, ecco le sue parole chiave scudetto

Stephan Lichtsteiner ha parlato a La Gazzetta dello Sport nelle vesti di doppio ex verso Lazio-Juventus, ecco le sue parole chiave scudetto:

RIMONTA SCUDETTO – «Io dico di sì: ricordo quanto accadde nel 2015-16. Bisogna vincere tante partite consecutive e ritrovare la mentalità giusta: quella che ti fa sempre fare una corsa in più, quella che ti fa chiudere ogni strada verso la tua porta, quella che ti fa pensare positivo. Quell’anno Buffon fissò il record di imbattibilità e tutti noi non solo godevamo a non prendere gol, ma proprio a non far tirare gli avversari. I dettagli fanno la differenza e noi li curavamo tutti. Se la Juve adesso ricomincerà a farlo, la rimonta sarà possibile. E se vedi che il distacco diminuisce, la fiducia aumenta. Ovviamente dipende anche da chi sta davanti. Il Napoli sta facendo bene, ma non è abituato a vincere e quando aumenta la pressione è difficile mantenere lo stesso ritmo. Il Milan ha un paio di campioni che sanno come si vince e il suo rendimento è molto alto».