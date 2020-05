Li Yonghong: «Il mio primo derby un’emozione, ho ancora la maglia…»

Yonghong Li ha pubblicato un Tweet sul proprio profilo ufficiale in cui ricorda il famoso derby di Zapata:

«Ricordo il mio primo derby a San Siro. Fu veramente incredibile, non c’è niente come quello nel mondo! Zapata giocò una partita brillante e mi diede la sua maglia come ricordo».

I remember my first derby at the San Siro. It was truly incredible–there’s nothing like it in the world! Zapata played a brilliant game and gave me his jersey as a memento. #SempreMilan https://t.co/id6G2T2G75

