Lewandowski Barcellona, Joan Laporta frena sulla chiusura dell’affare per il polacco: parla il presidente blaugrana

In occasione della conferenza stampa di presentazione di Raphinha, Joan Laporta ha fatto il punto sul passaggio di Robert Lewandowski al Barcellona.

LE PAROLE – «Abbiamo contattato il club, ma per rispetto del Bayern non possiamo trattare col giocatore. La loro risposta non è ancora arrivata».