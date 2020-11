L’eventuale partenza di Colombo prevede un nuovo acquisto in attacco

Il Milan ad inizio stagione ha deciso di puntare sul giovane Colombo come alternativa di Ibrahimovic. Facciamo il punto

Il Milan ad inizio stagione ha deciso di puntare sul giovane Colombo come alternativa di Ibrahimovic. In realtà dopo la strana partita contro il Rio Ave in Europa League, il giovane rossonero è uscito dai riflettori. Sostituire Ibra è difficile per tutti, a maggior ragione per uno della Primavera.

Qualora il ragazzo dovesse finire in prestito nel mercato di gennaio, i rossoneri punterebbero su un nuovo arrivo in attacco. L’idea più intrigante sarebbe quella di prelevare Jovic in prestito fino a fine stagione.