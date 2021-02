L’Equipe contro Agnelli: «Pericoloso che sia lui a ideare il calcio che verrà»

Dopo la lite con Conte, L’Equipe ha pubblicato un articolo d’attacco contro il presidente della Juventus Andrea Agnelli

Dopo lo scontro di ieri sera tra Andrea Agnelli e Antonio Conte, fatto di paroloni e gestacci, L’Equipe ha deciso di puntare il dito contro il presidente della Juventus in un articolo che lo addita come «pericoloso per il calcio del domani».

«La Champions League è figlia dell’amore, mentre in futuro sarà la figlia della dittatura dei grandi club, della loro avidità e della debolezza della UEFA. Lo sport più universale del pianeta è ostaggio di una casta davanti alla quale si piegano le istituzioni, per timore di non poter più ricevere benefici. Un anno fa Andrea Agnelli, patron della Juventus, uno degli uomini che fa più del male all’idea di universalità del calcio, ha dichiarato tranquillamente che la presenza dell’Atalanta in Champions era ingiusta. Sappiamo invece cosa sia fondamentalmente ingiusto e pericoloso per il calcio: che sia lui a disegnare, insieme a qualche amico, il calcio europeo di domani».