Lega Serie A, il Tribunale di Milano respinge il ricorso degli hosting provider

Lega Serie A e lotta alle tv pirata: il tribunale di Milano respinge il ricorso degli hosting provider. La soddisfazione di De Siervo

Grande risultato ottenuto dalla Lega Serie A nella lotta contro la pirateria audiovisiva. Il tribunale di Milano ha infatti ha intimato al provider americano CloudFlare di interrompere tutti i servizi resi in favore delle IPTV illegali ed in particolare quello di hosting. In difetto di intervento è stata decisa una penale di 5mila euro per ogni giorno di inadempimento all’ordine del giudice.

LA SODDISFAZIONE DI DE SIERVO – «L’obiettivo finale che ci siamo posti è l’azzeramento delle trasmissioni illecite, a tutela del nostro prodotto, dei licenziatari e del consumatore che si abbona ai servizi pay perché l’industria del calcio non può tollerare questo sottobosco malavitoso che drena risorse al sistema. I recenti provvedimenti emessi da diversi Tribunali, in particolare quello di Milano, ci confermano che stiamo agendo nella giusta direzione, e grazie alla stretta collaborazione con le forze dell’ordine abbiamo raggiunto risultati che nessun’altra Lega di calcio in Europa è riuscita ad ottenere negli ultimi mesi».