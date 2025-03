Lecce Milan, due giocatori nella top 11 della Serie A: non solo Pulisic!

Lecce Milan, la Serie A ha stilato la top 11 della 28esima giornata di campionato. Non c’è solo Pulisic in formazione

La Serie A ha stilato la top 11 della 28esima giornata di campionato. Nella formazione figurano due calciatori protagonisti in Lecce-Milan.

Nel 3-4-3 come esterno a sinistra, in versione un po’ “fantacalcistica”, è stato schierato Christian Pulisic, autore di una doppietta. Davanti a lui c’è un altro giocatore sceso in campo al Via del Mare: ossia Nikola Krstovic, autore anche lui di 2 gol.