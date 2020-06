Lecce-Milan: Conti supera Calabria nelle gerarchie di Pioli

Lecce-Milan, Andrea Conti avrebbe superato Davide Calabria come titolare della fascia bassa di destra: la scelta di Pioli

Tra poche ore il Milan tornerà a giocare in campionato nella sfida dello stadio “via del mare” di Lecce: diversi i dubbi di formazione per Stefano Pioli che però in sembrerebbe aver sciolto quello riguardante il ruolo del terzino destro.

Secondo quanto affermato da Sky Sport, nei giorni scorsi a Milanello il tecnico rossonero avrebbe provato la formazione anti-Lecce con Andrea Conti in campo e non Davide Calabria che, dunque salvo sorprese, siederà in panchina.