Lecce-Milan streaming e diretta tv: ecco dove vederla

Lecce-Milan streaming, diretta tv e probabili formazioni: dove vedere il match valido per la ventisettesima giornata di Serie A

Lecce-Milan streaming: riparte finalmente la Serie A, con il suo ventisettesimo turno. I rossoneri affronteranno in trasferta gli uomini di Liverani. Una ripresa di campionato, per il Diavolo, a tinte fosche: l’ormai definito arrivo di Ralf Rangnick sulla panchina per la prossima stagione non aiuta certo alla costruzione di un clima sereno per questo finale di stagione. Nonostante ciò Pioli cercherà insieme ai giocatori di concentrarsi solo ed esclusivamente sul campo, lasciando voci e futuro all’esterno: solo così il Milan può sperare di centrare una qualificazione in Europa. Dall’altra parte c’è un Lecce che, in terzultima posizione, sarà certamente agguerrito vista la salvezza ancora tutta da conquistare.

Lecce-Milan streaming e diretta tv

Lecce-Milan è in programma lunedì 22 giugno 2020 alle ore 19:30. La partita sarà in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Calcio 251. Il collegamento inizierà alle 20:00 con il pre partita, analisi e voce di alcuni protagonisti prima dell’inizio del match.

Lecce-Milan, ultime e probabili formazioni

LECCE – 4-3-2-1 per gli uomini di Liverani, che dovrà fare i conti con l’assenza per squalifica di Donati e con gli indisponibili Farias, Deiola e Dell’Orco. Difesa a 4 composta da Rispoli, Lucioni, Rossettini e Calderoni. Deiola davanti alla difesa (in ballottaggio con Tachtsidis), sostenuto dalle mezzali Majer e Mancosu. Sulla trequarti l’ex Milan Saponara insieme a Falco avrà il compito di ispirare Lapadula.

MILAN – 4-2-3-1 scelto da mister Pioli, che è costretto a fare i conti con le pesanti assenze di Musacchio, Duarte e soprattutto Ibrahimovic. In difesa confermata la coppia Kjaer-Romagnoli. Sulla sinistra c’è il grande ritorno di Theo Hernandez, mentre sulla fascia opposta ballottaggio aperto tra Calabria e Conti. Bennacer e Kessie confermatissimi in mediana, Castillejo torna titolare sulla fascia offensiva e sarà accompagnato da Bonaventura e Calhanoglu. Unica punta, confermata dopo l’espulsione contro la Juventus in Coppa Italia, sarà Ante Rebic.

PROBABILE FORMAZIONE LECCE (4-3-2-1) – Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Mayer, Tachtsidis, Mancosu; Falco, Saponara; Lapadula. All.: Liverani.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1) – G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic. All.: Pioli.

Lecce-Milan, i precedenti con Valeri

Positivi i precedenti tra Valeri e il Milan, con il fischietto laziale i rossoneri hanno infatti ottenuto 17 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte. A destare più curiosità sono invece i precedenti in Serie A con il Lecce: solo 7 gare in cui i salentini hanno ottenuto 2 vittorie e 4 pareggi e una sola sconfitta datata stagione 2008/09.