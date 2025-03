Lecce Milan, rivoluzione per Conceicao: non solo Sottil. I possibili cambi di formazione

Condividi via email

Lecce Milan, mister Sergio Conceicao studia i possibili cambi di formazione. Tanti cambi nel match di sabato

Sergio Conceicao in Lecce-Milan potrebbe dare spazio a quegli elementi che dimostrano di avere più fame, mettendo invece in panchina chi non ha avuto atteggiamenti ottimali.

Secondo La Gazzetta dello Sport, nel prossimo turno di Serie A, si potrebbero vedere dall’inizio Jimenez al posto di Theo, Sottil o Chukwueze al posto di Leao. Con il nigeriano passerebbe Pulisic a sinistra.