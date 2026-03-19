Leao, sentite Tommaso Turci: «Sono cose che nello spogliatoio rientrano nel giro di un paio di giorni»

Leao esce furioso dal campo, il bordocampista di DAZN Tommaso Turci ha detto la sua sulla questione

Tommaso Turci, giornalista e bordocampista di DAZN, presente anche allo Stadio Olimpico di Roma per Lazio-Milan giocata la scorsa domenica, intervistato da MilanVibes, si è espresso sullo sfogo di Rafael Leao che ha visto da vicino. Queste le sue parole:

RIENTRANO IN UN PAIO DI GIORNI «Sono cose che nello spogliatoio rientrano nel giro di un paio di giorni. Nel suo caso te la stai prendendo con gli altri, ma in realtà sei arrabbiato con te stesso per la prestazione, dopodiché questa scena qua, che per qualcuno può essere grave, a Milanello l’hanno già messa da parte, non è un problema per nessuno. Quelle cose lì sono cose di campo che ti fanno capire quanto il ragazzo tenga al Milan».

GLI ATTEGGIAMENTI «Leao ha qualche atteggiamento che non piace in generale ai tifosi, ma è il suo modo di essere, la sua indole, Leao va preso così come è e sai che ti può con una fiammata, con una giocata decidere la partita, ma allo stesso tempo può fare partite negative, come è stata quella contro la Lazio, però questo sfogo è stato un po’ ingigantito in quanto sono cose che finiscono lì, poi è giusto sottolineare che ha dato un calcio alla ghiacciaia, perché quello è cronaca, però chiunque ha vissuto in uno spogliatoio sa che ci si può arrabbiare per la propria prestazione, poi si torna al lunedì si torna a Milanello, si stringe la mano al compagno e finisce lì. Se dovessimo creare un caso per ogni vaffa che parte allora sarebbe tutto un caso».