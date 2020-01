Leao: grande potenziale, ma serve più incisività in avanti

Il portoghese ha grande talento ma deve essere più ‘cattivo’ in area di rigore

Che abbia qualcosa di speciale Rafael Leao è sotto gli occhi di tutti. Corsa, tecnica, fisico, potenzialmente avrebbe tutto per fare la differenza. Il giocatore non riesce però a incidere come dovrebbe. Nonostante i consigli di Ibra non è ancora il giocatore in grado di cambiare un match.

Pioli: possibile spazio per Rebic, il croato ora merita un posto

Il tecnico starebbe pensando, di concedere un’occasione dall’inizio a Rebic, dopo le tre reti nelle ultime due gare. Al fianco dello svedese in avanti, potrebbe risultare molto efficace.