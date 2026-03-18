Leao Pulisic, pace fatta in casa Milan: un occhio alle azioni incriminate. Per migliorare anche tecnicamente

Leao Pulisic – Oltre alla stretta di mano, un occhio anche alle azioni incriminate, per migliorare anche dal punto di vista tattico

Il post-partita di Lazio-Milan era stato caratterizzato da un clima tutt’altro che sereno, figlio di una domenica di forte tensione agonistica. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nervosismo tra le stelle del Diavolo è però ufficialmente acqua passata. La giornata di ieri nel centro sportivo di Carnago ha segnato il ritorno del sereno, fondamentale per il prosieguo della stagione dei rossoneri.

Scintille all’Olimpico: cosa è successo

Le immagini della scorsa domenica avevano catturato momenti di evidente attrito in campo. Protagonista Rafael Leao, l’ala sinistra portoghese dotata di una velocità devastante e di un dribbling funambolico, che era apparso in disaccordo su alcune scelte di gioco con il compagno di reparto Christian Pulisic.

La tensione non si è però esaurita tra i giocatori: al momento della sostituzione, Leao ha mostrato segni di insofferenza, arrivando a un breve ma intenso scontro visivo e verbale anche con Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, noto per la sua gestione pragmatica del gruppo e la grande esperienza tattica, ha cercato di placare gli animi già sul prato dell’Olimpico, rimandando però ogni chiarimento definitivo alla ripresa degli allenamenti.

La stretta di mano a Milanello

Il lunedì di lavoro a Milanello è servito per smussare gli angoli. Tra Leao e Pulisic c’è stata una distensiva stretta di mano, un gesto simbolico ma concreto per confermare che l’obiettivo comune resta il bene della squadra. Il confronto, avvenuto sotto lo sguardo attento della dirigenza del club meneghino, ha coinvolto anche l’allenatore, ristabilendo le gerarchie e la serenità necessaria nello spogliatoio.

Analisi video e correzioni tattiche

Oltre al chiarimento umano, c’è stato spazio per l’analisi tecnica. Giocatori e staff hanno rivisto insieme le “azioni incriminate” della sfida contro i biancocelesti. L’obiettivo di Allegri è stato quello di trasformare il nervosismo in uno spunto di crescita: migliorare il posizionamento tattico e la comunicazione durante le fasi cruciali del match. Per la formazione milanista, questa riconciliazione rappresenta il primo passo per affrontare i prossimi impegni stagionali con una coesione rinnovata.

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