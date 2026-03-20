Leao furioso con Pulisic al momento del cambio, mister Massimiliano Allegri ironizza in conferenza stampa sulla questione

In settimana ha tenuto banco il caso Leao con lo sfogo al momento della sostituzione in Lazio-Milan. Come rivelato dal BordoCam di DAZN il numero 10 era arrabbiato con il compagno di squadra Christian Pulisic per i mancati passaggi e non per la scelta del mister.

Già lunedì tra i due è stata ritrovata la pace con una stretta di mano davanti al resto del gruppo. Della questione è tornato a parlare anche Max Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Torino MIlan:

RABBIA DI LEAO ALL’USCITA «Chi ha la palla deve vedere quello smarcato, se non lo vede non gliel’ha può dare. Non gliel’ha data perché non l’ha visto (ride n.d.r). La differenza nel calcio è la scelta dell’ultimo passaggio. A Leao ho detto, non t’ha visto se no te la dava».