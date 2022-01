ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Rafael Leao detiene un primato in questa Serie A. L’attaccante del Milan è il giocatore con più dribbling riusciti

Primato in Serie A per Rafael Leao. L’attaccante del Milan dopo la gara con il Venezia è diventato il giocatore con più dribbling riusciti in questo campionato (43).

Il rossonero si piazza davanti a Kiyine (42) e Felipe Anderson (38).