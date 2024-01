Leao sulle montagne russe, così non va: al portoghese viene rimproverato un aspetto

Leao sulle montagne russe, così non va: all’attaccante portoghese, in particolare, viene rimproverato un aspetto

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha posto l’attenzione su Rafael Leao e su un rendimento che fin qui non sta sodisfando né il Milan né Stefano Pioli.

Troppi saliscendi per il portoghese, il cui talento spesso si eclissa e non gli consente di prendere in mano la squadra nei momenti di difficoltà, proprio quando più ci sarebbe bisogno di farsi riconoscere come vero leader. Così non va.